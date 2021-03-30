Son dakika haberleri: Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu: 77 gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre ANKARA merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.