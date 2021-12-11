Son dakika haberleri... Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, oyuncularına çok teşekkür ederek ligde 17 puanla ilk kez tehlike sınırının üzerine çıktıklarını söyledi.

Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasından beri takımın başında olduğunu hatırlatarak, "Zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz, şu anda 17 puanla ilk defa tehlike sınırının üzerine çıkabildik." dedi.

Ligin ilk yarısında kalan 4 maçtan da maksimum puan toplayıp devreye iyi bir yerde girmek istediklerini ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Maç bizim adımıza gitti geldi, baktığımız zaman 90 dakika boyunca galibiyeti hak eden bir takım vardı sahada Keçiörengücü ama maçın içinde talihsizlikler yaşadık, 1-0 öne geçtik penaltı kazandık, penaltıyı kaçırdık. Talihsiz bir şekilde bir gol bulunca maç 1-1 oldu ve motivasyonumuz da biraz düştü, 10 dakika takımı sahada kaybettik. İkinci devreye yine çok istekli başlarken bireysel bir hatadan gol yememiz tamamen motivasyonumuzu bozdu. Tam maç gitti derken Eze ile muhteşem bir gol bulduk ve 90+7'lere doğru da Olawoyin ile galibiyet getiren golü bulduk. Oyuncuların inancı, isteği, arzusu, performansı beni çok mutlu ediyor burada altın pay kesinlikle oyuncu grubumundur, hepsine çok teşekkür ediyorum camiamıza hayırlı olsun."

Royal Hastanesi Bandırmaspor cephesi

???????Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra buradan puan ve puanlarla dönmek istiyorduk. Maçın hemen başında 1-0 geriye düştük, akabinde rakibimiz bir penaltı kazandı onu kaçırdıktan sonra oyunu dengeledik golü de bulduk 1-1, ikinci yarıya biz daha iyi başladık maçın kontrolü bizdeydi." dedi.

Gürsel, ikinci yarıda maçın son bölümüne kadar pozisyon vermediklerini kaydederek, "Ama pozisyon vermezken son üçüncü bölgedeki pozisyonlara istediğimiz varyasyonları yapamadık, mücadele anlamında da biraz eski görüntümüzden uzaktık. Son bölümde 89 ve 90+7'de gelen gollerle mağlup olduk üzgünüz. Bir an önce başımızı kaldırıp, daha çok çalışıp tepki vermek zorundayız artık önümüzdeki hafta elimizden geleni yapıp tekrar geri dönmemiz lazım." diye konuştu.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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