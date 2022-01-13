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Son dakika haberleri: Ankara Keçiörengücü'nden 3 transfer birden

Son dakika haberleri: Ankara Keçiörengücü'nden 3 transfer birden
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara dönemde 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara dönemde 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz Iğdırspor'dan tecrübeli stoper Erkam Reşmen, Altay'dan da kanat oyuncusu Ziya Alkurt'u kadrosuna kattı. Kulübümüz Kayserispor'dan orta saha oyuncusu Anthony Uzodimma ile de kiralık olarak anlaşmıştır. Her 3 futbolcuya da kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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