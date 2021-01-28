Son dakika haberleri: Ankara Keçiörengücü, Halil İbrahim Keleş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı
28.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:44
Son dakika haber: Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Halil İbrahim Keleş'i kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Halil İbrahim Keleş'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 1954 Kelkit Belediyespor'dan 23 yaşındaki stoper Halil İbrahim Keleş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar