Son dakika haberleri | ANKARA-Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu 9 gözaltı

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 9'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 11'i aktif görevde, 3'ü emekli, 2'si ihraç 16 astsubay ile 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 19 şüphelinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışma kapsamında, şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı