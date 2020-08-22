Son dakika haberleri: Ankara itfaiyesi, piknikçileri yangın ve boğulma tehlikesine karşı uyardı
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Son dakika haberleri: Ankara itfaiyesi, piknikçileri yangın ve boğulma tehlikesine karşı uyardı

Son dakika haberi... Ankara İtfaiyesi, Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını ve normalleşme süreci sonrası mesire alanları ve piknik yerlerinde daha çok vakit geçirmeye başlayan vatandaşları uyardı.

Son dakika haberleri: Ankara itfaiyesi, piknikçileri yangın ve boğulma tehlikesine karşı uyardı
22.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:40

Ankara İtfaiyesi, Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını ve normalleşme süreci sonrası mesire alanları ve piknik yerlerinde daha çok vakit geçirmeye başlayan vatandaşları uyardı.

Ankara İtfaiyesi, piknik sezonunun başlamasıyla birlikte artan yangın ve boğulma vakaları nedeniyle Başkentlileri uyardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, son bir haftada 250 anız ve ot yangını ile 17 orman yangını yaşandığını, yıl içerisinde de 9 boğulma olayına müdahale ettiklerini açıkladı.

"Küçük bir kıvılcım, çok büyük yangınlara neden olabilir"

Son haftalarda piknik yangınlarının sayısında artış olduğunu ifade eden Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, "Özellikle mesire ve piknik alanlarına yoğun bir talep başladı. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yangınların sayısında artış yaşanıyor" dedi.

Piknikçilerin mangal yapmak için yaktığı ateşlerin söndürülmemesi sonrası büyük yangınların meydana geldiğini vurgulayan Kurumlu, yere atılan ve toplanmayan kibrit, sigara ve cam kırıklarının da yangına davetiye çıkardığı uyarısında bulundu:

"Bu alanlarda doğaya atılan cam ve şişe kırıkları güneşin de direkt temasıyla mercek etkisi yapıyor ve kuru otların tutuşmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz; küçücük bir kıvılcım çok büyük yangınlara neden olabilir. Ayrıca vatandaşlarımız piknik alanlarını terk ederken mutlaka yaktıkları ateşi söndürmüş olduklarından emin olsunlar. Mümkünse közünü toprakla kapatsınlar. Diğer türlü, ateş rüzgarla birlikte sönmeye yüz tutan közün etrafında dağılıp, kuru otları tutuşturarak büyük bir yangına neden olabilir."

Kavurucu yaz sıcaklarında bir başka büyük yangın riskinin de anız ve kuru ot kaynaklı olduğunu belirten Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu bilgileri verdi:

"Ankara İtfaiyesi olarak sadece son bir haftada 250 anız ve ot yangınına, 17 tane de orman yangınına müdahale ettik. Bu yangınların en büyük nedeni dikkatsizlik ve tedbirsizlik Bizim için tedbir, tedaviden önce gelir."

"Boğulma riski yüksek: baraj, göl, gölet ve akarsulara girmeyin"

Vatandaşların mesire alanlarındaki baraj, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerine girmemesi gerektiğinin altını çizen Salih Kurumlu, son 1 yıl içerisinde kentte 9 boğulma vakasına müdahale ettiklerini hatırlatarak, uyarılarına şu sözlerle devam etti:

"Başkent'te bulunan tüm baraj, göl, gölet ve akarsular yüzmek veya serinlemek amacıyla girilmeye uygun değil. Güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve cankurtaran hizmeti olmayan sulara yüzmek ya da serinlemek amacıyla girilmemelidir. Akıntılı ve görüşü olmayan sular, ne kadar yüzme bilirseniz bilin, her zaman tehlikelidir. Buralara asla girilmemelidir. Aksi takdirde çok keyifle başladığımız pikniklerimiz, maalesef çok büyük trajedilere dönüşebiliyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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