Son dakika haberleri: Ankara-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası: 4 ölü
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Son dakika haberleri: Ankara-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası: 4 ölü

Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Ankara-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası: 4 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki 34 GEF 02 plakalı otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K'nin kullandığı 34 NF 6328 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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