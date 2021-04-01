Son dakika haberleri | Ankara-İstanbul otobanı Akıncılar gişeleri yakınlarında dolu yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazaya yaklaşık 10 araç karışırken yaralılar...
Son dakika haberlerine göre Ankara-İstanbul otobanı Akıncılar gişeleri yakınlarında dolu yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazaya yaklaşık 10 araç karışırken yaralılar olduğu öğrenildi.
Ankara-İstanbul otobanı Akıncılar gişeleri yakınlarında dolu yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazaya yaklaşık 10 araç karışırken yaralılar olduğu öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı