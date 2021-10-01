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Son dakika haberleri | Ankara İl Jandarma Komutanlığından tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Ankara İl Jandarma Komutanlığından tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Son dakika haber... Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 27 Eylül 2021 tarihinde Beypazarı Dibecik Mahallesinde U.A. ve S.D. adlı şahısların tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine alın İl Jandarma Komutanlığı, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda U.A. ve S.D. adlı şahıslar yakalanmış, şahısların üzerinde yapılan aramada; 1 adet metal kadın heykeli, 1 adet metal çelenk, 24 adet sikke, 1 adet kuş heykeli, 1 adet delikli taş obje, 1 adet metal zil, 2 adet muhtelif metal obje olmak üzere (31) adet tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konmuş, yakalanan U.A. ve S.D. adlı şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı. - ANKARA

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