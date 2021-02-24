Son dakika haberleri | Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.
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Son dakika haberleri | Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.

24.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:30
Son dakika haberleri | Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.

Son dakika haberleri... Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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