Son dakika haberleri | Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.
24.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:30
Son dakika haberleri... Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur