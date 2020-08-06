Son dakika haberleri | Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma...
Son dakika habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15'i Irak, 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.
06.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:02
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15'i Irak, 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı. - ANKARA
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Kaynak: İHA