FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında13 firari örgüt üyesi yakalandı
16.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:45
Zanlıların gözaltına alınması Ele geçirilen dolar, avro, altının sergilenmesi ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı.
Zanlıların gözaltına alınması
Ele geçirilen dolar, avro, altının sergilenmesi ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı