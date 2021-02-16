FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında13 firari örgüt üyesi yakalandı
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FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında13 firari örgüt üyesi yakalandı

16.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:45

Zanlıların gözaltına alınması Ele geçirilen dolar, avro, altının sergilenmesi ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı.

Zanlıların gözaltına alınması

Ele geçirilen dolar, avro, altının sergilenmesi ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı.

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında13 firari örgüt üyesi yakalandı
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında13 firari örgüt üyesi yakalandı
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında13 firari örgüt üyesi yakalandı
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında13 firari örgüt üyesi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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