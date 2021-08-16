Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonlarında son bir haftada 18 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 18 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 18 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 9-15 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 3 ton 675 kilogram kaçak tütün, 1 milyon 552 bin 350 makaron, 747 kaçak muhtelif eşya, 647 cinsel içerikli ürün, 46 litre sahte alkollü içki, 154 paket kaçak sigara, 69 kaçak cep telefonu, 1 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildiği, 18 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan