Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonlarında son bir haftada 18 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonlarında son bir haftada 18 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 18 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 18 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 9-15 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 3 ton 675 kilogram kaçak tütün, 1 milyon 552 bin 350 makaron, 747 kaçak muhtelif eşya, 647 cinsel içerikli ürün, 46 litre sahte alkollü içki, 154 paket kaçak sigara, 69 kaçak cep telefonu, 1 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildiği, 18 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonlarında son bir haftada 18 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonlarında son bir haftada 18 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonlarında son bir haftada 18 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonlarında son bir haftada 18 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Son dakika haberi! Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
Son dakika haberi! Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Hande Yener Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonlarında son bir haftada 18 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 18:26:57. #1.15#

title