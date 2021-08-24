Son dakika haberleri! Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 24 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.