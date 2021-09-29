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Ankara'da DEAŞ operasyonu 12 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltıANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - Ankara'da Deaş operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu 12 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu 12 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu 12 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu 12 gözaltı
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