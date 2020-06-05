Son dakika haberleri! Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2)
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2) TUTUKLANDILAR Ankara'da, internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak...
05.06.2020 03:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 03:54
Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2)
TUTUKLANDILAR
Ankara'da, internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA