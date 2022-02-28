İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi" - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam tebrikler Hakkari Jandarma."

(İHA)

İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Yüksekova, Ankara, Eroin, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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