İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam tebrikler Hakkari Jandarma."
(İHA)