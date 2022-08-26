Son Dakika | Ankara'da tekme tokatlı öldüresiye dayak kamerada

Ankara'da tekme tokatlı öldüresiye dayak kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde sokak arasında çıkan tekme

tokatlı kavga kameraya yansıdı.

Sincan İlçesinde, sokak arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle çıkan tekme tokatlı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.