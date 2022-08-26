Son Dakika | Ankara'da tekme tokatlı öldüresiye dayak kamerada
Bir son dakika haberine göre Ankara'da tekme tokatlı öldüresiye dayak kamerada Ankara'nın Sincan İlçesinde sokak arasında çıkan tekme tokatlı kavga kameraya yansıdı.
Ankara'da tekme tokatlı öldüresiye dayak kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde sokak arasında çıkan tekme
tokatlı kavga kameraya yansıdı.
Sincan İlçesinde, sokak arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle çıkan tekme tokatlı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.