Son dakika haberleri! Ankara'da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Ankara Eskişehir Yolu 24. Kilometre çıkış istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı.

Ankara Eskişehir Yolu 24. Kilometre çıkış istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı. Kazada, taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Eskişehir Yolu 24. Kilometre de meydana geldi. Eskişehir istikametine ilerleyen 06 T 0073 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan Çolakoğlu'na çarptı. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan Çolakoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı