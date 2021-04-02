Son dakika haberleri! Ankara'da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Ankara'da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Ankara'da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Ankara Eskişehir Yolu 24. Kilometre çıkış istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı.

Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor
Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı
Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Ankara Eskişehir Yolu 24. Kilometre çıkış istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı. Kazada, taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Eskişehir Yolu 24. Kilometre de meydana geldi. Eskişehir istikametine ilerleyen 06 T 0073 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan Çolakoğlu'na çarptı. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan Çolakoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Ankara'da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 01:44:23. #1.14#
title