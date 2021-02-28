Son dakika haberleri... Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Ülke genelinde 26 Şubat saat 21.00'de başlayan ve 1 Mart Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Ankara'daki cadde, meydan ve sokaklar ile tarihi alanlar da genel olarak sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere kontrol noktalarında denetim yaptı, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimler sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir