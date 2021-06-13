Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
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Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ANKARA'da, iki grup arasında kafede başlayan kavga sokağa taştı.

ANKARA'da, iki grup arasında kafede başlayan kavga sokağa taştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada taraflardan birinin diğerinin kafasında şişe kırdığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya Tunus Caddesi üzerinde bulunan kafede yaşandı. Kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gruplar sokağa taşan kavgada birbirlerine tekme tokat saldırdı. Bu arada kız arkadaşının olay yerinden ayırmaya çalıştığı bir kişi, elinde bulunan içki şişesini karşı gruptan birinin kafasında kırdı. O anlar başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga sonrası saldırıya uğrayan taraf, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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