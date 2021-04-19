Son dakika haberleri! ANKARA'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! ANKARA'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli iki grup pompalı tüfek, taş ve sopalarla birbirine girdi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli iki grup pompalı tüfek, taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavga anı cep telefonu ile görüntülendi. Altındağ'da Suriyeli iki grup, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. İki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada gruptakilerden birisi, yol kenarında park halindeki otomobilden pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı. Şans eseri kimseye saçma isabet etmedi. Polis, toplam 9 kişinin karıştığı kavga ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri! ANKARA'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ali Koç Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! ANKARA'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 19:47:39. #1.14#

title