Son dakika haberleri | Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Son dakika haberleri | Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 3 kişi de gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 8 şarjör ve 295 adet fişek ele geçirdi. Operasyonda, 3 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANKARA

Son dakika haberleri | Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
Son dakika haberleri | Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Nikos Dendias Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat İrem Derici Kenan Doğulu İlker Kaleli
Spor Ali Koç Gervinho Mert Günok Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 07:36:49. #1.14#

title