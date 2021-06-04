Son dakika haberleri | Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 3 kişi de gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 8 şarjör ve 295 adet fişek ele geçirdi. Operasyonda, 3 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı