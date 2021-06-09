Son dakika haberleri: ANKARA'DA SEL; OTOMOBİLLER VE ÇÖP KONTEYNERLERİ SÜRÜKLENDİ
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Son dakika haberleri: ANKARA'DA SEL; OTOMOBİLLER VE ÇÖP KONTEYNERLERİ SÜRÜKLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde otomobiller ve çöp konteynerleri sürüklendi, iş yerlerini su bastı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde otomobiller ve çöp konteynerleri sürüklendi, iş yerlerini su bastı.

Başkent'te öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak özellikle Mamak ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledti. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde sel oluştu. Sel nedeniyle caddede birçok araç sürüklenirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına almaya çalıştı. Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi. Sel nedeniyle caddede cöp konteynerleri de sürüklendi. İlçede Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan alt geçit de suyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: ANKARA'DA SEL; OTOMOBİLLER VE ÇÖP KONTEYNERLERİ SÜRÜKLENDİ
Son dakika haberleri: ANKARA'DA SEL; OTOMOBİLLER VE ÇÖP KONTEYNERLERİ SÜRÜKLENDİ
Son dakika haberleri: ANKARA'DA SEL; OTOMOBİLLER VE ÇÖP KONTEYNERLERİ SÜRÜKLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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