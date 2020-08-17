Son dakika haberleri: Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu... Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanmasına karar verildi.

Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanmasına karar verildi. Kaynak: AA