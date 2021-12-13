Son dakika haberleri! Ankara'da ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmeye çalışılan ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.O.'nun Konya'dan temin ettiği silahları piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 20 tabanca ile bin mermi ele geçirdi. Evde bulunan F.E., N.C.U., N.S., U.S. ve T.A. gözaltına alındı.5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, G.O. ve E.U. adlı şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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