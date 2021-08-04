Son dakika haberleri: Ankara'da para vermediği için şiddet uygulayan dayısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Ankara'da para vermediği için şiddet uygulayan dayısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı

Son dakika haberleri: Ankara'da para vermediği için şiddet uygulayan dayısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ankara'da para vermediği için şiddet uygulayan dayısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki genç tutuklandı.

Ankara'da para vermediği için şiddet uygulayan dayısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki genç tutuklandı.

İddiaya göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ve bir markette çalışan E.B, işten eve döndüğü sırada üst katta oturan dayısı Faruk Biçer (48) ile karşılaştı. Alkollü olduğu iddia edilen Faruk Biçer, E.B'den para istedi. Parasının olmadığını belirten E.B. dayısı tarafından darbedildi.

Bu sırada E.B, mutfaktan aldığı bıçakla dayısını bıçaklayarak kaçtı.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Biçer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı saklandığı metruk bir binada yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği, "Dayım cezaevinden çıktığından beri her gün bana şiddet uyguluyordu. Maaşımı aldığım zaman paramı benden zorla alıyordu. Her gün sarhoş şekilde geziyordu. 'Param yok' dediğim zamanda beni dövüyordu. Olay günü yine benden para istedi, olmadığını belirtince beni dövmeye başladı. Bende elime aldığım bıçakla kendisini öldürdüm." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Son dakika: Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 genç, karbonmonoksitten zehirlenmiş
Son dakika: Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 genç, karbonmonoksitten zehirlenmiş
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Son dakika! DEAŞ bombacısının 'travma' savunmasını fotoğrafları çürüttü
Son dakika! DEAŞ bombacısının 'travma' savunmasını fotoğrafları çürüttü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Muslera Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Ankara'da para vermediği için şiddet uygulayan dayısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 12:09:26. #1.14#

title