Son dakika haberleri: Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Son dakika haberleri: Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
12.09.2020 01:51 | Son Güncelleme: 12.09.2020 02:16

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda (Eskişehir yolu) yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Narlı'ya, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DE 8287 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Musa Narlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere 10 Nisan Polis Karakolu'na götürüldü.

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Kaynak: AA

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