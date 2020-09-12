Son dakika haberleri! Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Son dakika haberleri! Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
12.09.2020 01:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:38

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda (Eskişehir yolu) yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Narlı'ya, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DE 8287 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Musa Narlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere 10 Nisan Polis Karakolu'na götürüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Hadise Müge Anlı Erol Evgin Cüneyt Arkın
Spor Can Bartu Jose Sosa Tamer Tuna Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 01:38:02. #1.14#
title