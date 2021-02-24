Ankara'da markette çıkan yangın korkuttu
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Ankara'da markette çıkan yangın korkuttu

24.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:37
Ankara'da markette çıkan yangın korkuttu

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde 5 katlı apartmanın girişinde bulunan market, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde 5 katlı apartmanın girişinde bulunan market, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. 

Kızılcahamam'da 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan zincir market şubesinde sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı. Gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Polis de çevrede önlem aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ancak market tamamen kullanılamaz hale geldi. Binada bulunan 5 dairede ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yanan markette inceleme yaptı.

Ankara'da markette çıkan yangın korkuttu
Ankara'da markette çıkan yangın korkuttu
Ankara'da markette çıkan yangın korkuttu
Ankara'da markette çıkan yangın korkuttu
Ankara'da markette çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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