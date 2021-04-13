Son dakika haberleri: Ankara'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası
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Son dakika haberleri: Ankara'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Ankara'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası

Son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası kesildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası kesildi.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnözü vadisindeki bir tesiste Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığını tespit etti.

Tesise baskın düzenleyen ekipler, burada eğlence amaçlı bir araya gelen 10 kişiye para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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