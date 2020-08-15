Son dakika haberleri... Ankara'da karantinada olması gereken 2 kişi, Gölcük Tabiat Parkı'nda yakalandı
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Son dakika haberleri... Ankara'da karantinada olması gereken 2 kişi, Gölcük Tabiat Parkı'nda yakalandı

Son dakika gündem haberine göre BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma tarafından yapılan kontrolde, Ankara'da evlerinde karantinada olmaları gereken 2 kişi yakalandı.

Son dakika haberleri... Ankara'da karantinada olması gereken 2 kişi, Gölcük Tabiat Parkı'nda yakalandı
15.08.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:04

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma tarafından yapılan kontrolde, Ankara'da evlerinde karantinada olmaları gereken 2 kişi yakalandı. Yakalanan 2 kişi hastaneye götürülürken, para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda koronavirüs tedbirleri kapmasında kontrollerde bulundu. Tabiat parkına girmeye çalışan 2 kişinin Ankara'da evde karantinada olmaları gerektiği belirlendi. Ekipler, ismi açıklanmayan 2 kişiyi tabiat parkına almayarak girişinde bekletti. Olay yerine 112 Acil ekipleri çağrıldı. Özel kıyafetlerle olay yerine gelen ekipler, 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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