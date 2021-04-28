Son dakika haberleri! Ankara'da kamu arazileri üzerinden dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri! Ankara'da kamu arazileri üzerinden dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri! Ankara'da kamu arazileri üzerinden dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ankara merkezli 14 ilde kamu arazilerini satmak vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Ankara merkezli 14 ilde kamu arazilerini satmak vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Arsa Avcısı" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 106 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 53'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilirken, diğer şüphelilerin emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren 53 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 19'u "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ile "rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklandı.

Hakimlik, 34 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan'da, kamu arazilerinin satışı vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik 14 ilde operasyon düzenlemiş, 106 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 8 araç, 40 taşınmaz ve 30 milyon liraya el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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