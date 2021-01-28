Son dakika haberleri: Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı
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Son dakika haberleri: Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı

28.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:14
Son dakika haberleri: Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltıANKARA'da, özel olarak dizayn edilen dairelerde, ailevi veya ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz durumdaki kadınlara zorla fuhuş yaptıran 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı

ANKARA'da, özel olarak dizayn edilen dairelerde, ailevi veya ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz durumdaki kadınlara zorla fuhuş yaptıran 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 'insan ticareti' ve 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek"suçlarıyla ilgili bir çetenin izine ulaştı. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, çete üyelerinin kent merkezinde saklandığı ikametlere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.B. isimli kadın ile birlikte E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K. ve S.B. gözaltına alındı.

KADINLARA ZORLA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAREkipler tarafından yapılan detaylı araştırmalarda, şüphelilerin Yenimahalle ilçesinde belirledikleri daireleri, fuhuş amaçlı özel olarak dizayn ettikleri saptandı. Şüphelilerin, yetiştirme yurtlarından çıkan, ailevi veya ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz durumdaki kadınları tehdit ederek, darp ederek ve borçlandırıp senet imzalattırarak fuhuş yapmaya zorladıkları tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin bu işlemleri ilçede bulunan bir ofisten yönettiklerini belirledi.Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında toplam 21 kez 'Fuhşa teşvik aracılık veya zorlama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve 86 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler tarafından fuhşa zorlanan mağdur kadınlar ile şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Görüntü dökümü: Şüphelilerin ofisine düzenlenen operasyon Şüphelilerin gözaltına alınması 

Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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