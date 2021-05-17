Son dakika haberleri | Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 10-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme de ele geçirildi.