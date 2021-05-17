Son dakika haberleri | Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 7 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 7 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 10-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 10-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün ve alkollü kaçakçılığını önlemeye yönelik 10-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; 820 bin adet boş makaron, 121 litre kaçak/sahte alkol, 1 adet ruhsatsız tabaca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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