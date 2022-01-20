Son dakika haberleri: Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri: Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkentte gümrük kaçağı 7 bin 72 puro ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Başkentte gümrük kaçağı 7 bin 72 puro ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gümrük kaçağı 7 bin 72 puro, 670 sigara, 5 elektronik sigara cihazı, 6 puro makası ve 2 kamera ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık, Ankara, Sigara, Tütün, Güncel, Haber

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