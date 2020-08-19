Son dakika haberleri | Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberine göre Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 10-16 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 108 bin makaron, 8 bin 837 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 229 ilaç, 2 bin 170 paket sigara, 1896 muhtelif/elektronik eşya, 87 litre sahte içki, 65 cep telefonu ve 13 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA