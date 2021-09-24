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Son dakika haberleri | Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 4 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 4 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 15 - 21 Eylül tarihleri arasında, Ankara Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bekleyen araçta şüpheli hareketler tespit edilmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araçta bulunan M.F.D. ve D.D. adlı şahısların üzerinde ve araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 15 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, Ankara Güdül ilçesi Özköy Mahallesi'nde 06 CIT plakalı araç sürücüsü E.K.A. adlı şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı alındı. Alınan ihbar üzerine Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde araçta ve sürücü E.K.A. üzerinde yapılan aramada 9 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan ve sürücülüğünü H.C.Y. adlı şahsın yaptığı araçta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan arama sonucunda 77 adet satışı yasak olan uyuşturucu uyarıcı hap, 2 gram esrar ele geçirildi.

Ankara Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde ise, Ö.Y., Y.B. ve E.A. adlı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırma sonucunda şahısların içerisinde bulundukları 06 DG plakalı araç durdurulurken, şahısların üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 10 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 4 ayrı operasyonda, uyuşturucu maddelere el konularak, toplam 7 şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. - ANKARA

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