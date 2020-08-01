Son dakika haberleri! Ankara'da itfaiye eri alım sınavları sona erdi Son dakika haberleri: Ankara'da itfaiye eri alım sınavları sona erdi Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından liyakat esasına dayalı olarak alınacak itfaiye eri sınavında son parkur da tamamlandı.

Ankara'da itfaiye eri alım sınavları sona erdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından liyakat esasına dayalı olarak alınacak itfaiye eri sınavında son parkur da tamamlandı. Bin 312 adayın ter döktüğü sözlü ve uygulamalı sınav sona ererken, 300 itfaiye erinin alınacağı sınav sonuçlarının yapılacak değerlendirmenin ardından Kurban Bayramı sonrası açıklanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla liyakat esasına göre gerçekleştirilen itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci tamamlandı. İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavına giren bin 312 kişi 10 gün boyunca ter döktü.

Liyakat esasına göre atama yapılacak

"İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği" ile "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" alanlarından mezun olma şartının arandığı itfaiye memuru alımında; meslek lisesi mezunu 100, ön lisans mezunu 200 kişi olmak üzere toplam 300 itfaiye eri istihdam edilecek. 83'ü kadın, 1229'u erkek adayın yarıştığı sınav pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe korunarak gerçekleştirildi.

Sınav sonuçlarının bayramdan sonra açıklanması planlanıyor

İtfaiye eri alımı için açılan sınavda liyakat esaslı sıralama yaparak adayları seçtiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal ÇOKAKOĞLU, sınav süreci hakkında şu bilgileri verdi: "Sayın Mansur Yavaş'ın göreve gelmesiyle birlikte yapılan ilk tespitlerden biri itfaiye hizmetlerinde yeterli sayıda personelin olmamasıydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli izinler alınarak itfaiye eri alımı için start verildi. Yaptığımız çağrı sonucunda KPSS sınav puanına göre sıralama yapıldı ve 1312 itfaiye bölümü mezunu sınavlara çağrıldı. Bu alanda kaynağında yetişmiş itfaiyecilik üzerine tahsili tamamlamış kişi ülkemizin dört bir köşesinden davet edildi. Bunlardan bin kişi yüksekokul mezunu, 312'si ise itfaiye meslek lisesi mezunu öğrenciydi."

Mülakat ve uygulamalı sınavın tamamlandığını belirten Çokakoğlu, liyakat ve başarı puanı üzerinden değerlendirme yapılacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"İtfaiyecilik zor bir görev ve her şeyin zamanında yapılması gerekiyor. Sınava giren adayların bilgilerini nasıl ifade ettiklerini, temsil yeteneklerinin ne düzeyde olduğunu ölçmeye çalıştık. Yangın hususunda temel sorular hazırladık. Soruları bir fanustan kendileri seçti. Değerlendirmede KPSS sınav puanı, parkurdan aldıkları spor derecesi ve sözlü mülakattan alacakları puanları üçlü olarak değerlendireceğiz. Ayrıca beklediğimizin üzerinde kadın aday başvurdu. İçlerinde erkek adaylarla yarışacak düzeyde spor becerileri olan kadın adaylarımızın olduğunu gördük. Liyakat kapsamında kendilerini ispatlamaya çalıştılar. Sınav sonuçlarının Kurban Bayramından sonraki haftalar içerisinde açıklanacağını düşünüyorum."

Sınavda ter döken adaylardan Başkan Yavaş'a teşekkür

Sınava çocukları katılan Cumali Topbaş liyakat sistemi ile yapılan seçmelere güvendiğini belirterek, "İkiz çocuklarım Adana İtfaiye Bölümünü bitirdi. Başkanımız Mansur Yavaş'ın itfaiye eri sınavı açtığını öğrendik ve çok heyecanlandık. Çok güzel bir duygu içindeyiz. Meslek lisesini bitirmiş gençleri işe alarak örnek bir belediye olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Diğer illere de örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İtfaiyecilik yangın bölümü mezunu Yağmur Şengül ise, "İtfaiye mezunu şartı koyularak alım yapılması bizi çok memnun etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ilk yaptı ve kadın itfaiye eri de alıyor. Bizim için avantajlı bir durum oldu. Bizi fark ettikleri için ve kadın olarak bizim de bu mesleği yapacağımıza inandıkları için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA