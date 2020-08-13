Son dakika haberleri... Ankara'da, 'İstanbul Sözleşmesi' eylemine müdahale, 33 gözaltı
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Son dakika haberleri... Ankara'da, 'İstanbul Sözleşmesi' eylemine müdahale, 33 gözaltı

Son dakika gündem haberi: ANKARA'da, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik düzenlenen eyleme polis ekiplerince yapılan müdahale sonucu 33 kişi gözaltına alındı.

13.08.2020 00:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 01:00

ANKARA'da, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik düzenlenen eyleme polis ekiplerince yapılan müdahale sonucu 33 kişi gözaltına alındı.

Ankara Kadın Platformu'nca yapılan çağrı üzerine yaklaşık 70 kişilik grup, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Kolej meydanında bir araya geldi. Polis ekipleri, göstericilerin yolu trafiğe kapatamayacağı ve eylemi Kurtuluş Parkı veya Kolej metro çıkışında sürdürmeleri gerektiği yönünde megafonla anons yaptı. Eylemcilerin meydandan Sakarya Caddesi'ne yürümek istemesi üzerine de polis, gruba müdahale etti. 33 eylemci gözaltına alındı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sözde Ankara Kadın Platformu isimli oluşum tarafından 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır-Yaşam Zincirinde Buluşuyoruz' şeklinde toplanma çağrısında bulunulması üzerine, 12.08.2020 Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında ilimiz Çankaya ilçesi Kolej Kavşağı'nda kadınlardan oluşan yaklaşık 70 kişilik bir grup, basın açıklaması yapmak için toplanmış ve yolu araç trafiğine kapatmıştır denildi.

Göstericilerin, eylem için gösterilen Kurtuluş Parkı veya Kolej metro çıkışına gitmeleri talebine mukavemet ettiği belirtilen açıklamada, Yaptıkları eylemin kanuna aykırı olduğu, basın açıklamasını Kurtuluş Parkı içerisinde yada Kolej metro çıkışında uygun hale getirilen alanda yapabilecekleri söylenmesine rağmen, Kızılay-Sakarya caddesine toplu yürümek üzere eylemlerine ısrarla devam eden ve görevlilerimize mukavemette bulunan gruba müdahale edilerek 33 şahıs gözaltına alınmıştır ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberleri... Ankara'da, 'İstanbul Sözleşmesi' eylemine müdahale, 33 gözaltı

Kaynak: DHA

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