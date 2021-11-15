Son dakika haberleri! Ankara'da iş yerine pompalı saldırı kamerada

ANKARA'da kimliği belirsiz bir kişi, aralarında husumet bulunan kişinin iş yerine pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, husumetlisinin iş yerinin önüne pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş etmeye başladı. İş yerinin önünde bulunanlar sağa sola kaçarak, kendilerini korumaya çalıştı. Pompalı saldırı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir ara iş yerine girerek de ateş eden saldırgan, dışarıya çıkıp, birkaç kez daha ateş ettikten sonra uzaklaştı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.