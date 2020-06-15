Son dakika haberleri... Ankara'da ikinci el mobilya satılan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu Bir son dakika haberine göre Başkentte ikinci el mobilya satılan iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Başkentte ikinci el mobilya satılan iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Temmuz Sokak'ta ikinci el mobilya satışı yapılan iki katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılmaz hale geldi. İş yeri sahibinin yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izlediği görüldü. Kaynak: AA