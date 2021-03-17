Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
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Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

17.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:02
Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltıANKARA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

ANKARA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, tehdit edip, darbederek fuhuşa zorladığı 10 kadın ise kurtarıldı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kadınları para karşılığında fuhuşa zorlayan bir çetenin izine rastladı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda çete üyelerinden S.Ç.'nin yabancı uyruklu eşi N.S. aracılığıyla Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Kırgızistan gibi ülkelerde yaşayan ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınları iş vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Çete üyelerinin yurt dışından getirdiği 10 kadını tehdit ederek ve darbederek fuhuş yapmaya zorladığı tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından çete üyelerinin  adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.Ç., M.K., S.Ç., N.S., A.B., U.Ç. ve İ.A. 'insan ticareti', 'fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av tüfeği, mağdurlara ait çok sayıda pasaport ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 135 bin 90 lira, 680 avro ve 36 dolar ele geçirildi.

Operasyonda, şüphelilerin kontrollerindeki evlere yerleştirilip, pasaportlarına el konulan, tehdit edilip darbedilerek ve senet imzalattırılarak fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.Görüntü dökümü: Şüphelilerin gözaltına alınması Şüphelilerin emniyete getirilmesi 

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -

 


Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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