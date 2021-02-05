Son dakika haberleri... Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı
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Son dakika haberleri... Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı

05.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:41
Son dakika haberleri... Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2005 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 kişi, gözaltına alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2005 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 kişi, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2005 yılında yapılan 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişip, örgüt üyelerine dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 48 şüpheli gözaltına alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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