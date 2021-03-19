Ankara'da eylem düzenleme çabasındaki 12 şüpheliye gözaltı kararı (2)
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Ankara'da eylem düzenleme çabasındaki 12 şüpheliye gözaltı kararı (2)

19.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:13
Ankara'da eylem düzenleme çabasındaki 12 şüpheliye gözaltı kararı (2)

10'U GÖZALTINA ALINDIAnkara'da terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda eylem ve etkinlik düzenleme çabasında oldukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

10'U GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda eylem ve etkinlik düzenleme çabasında oldukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, HDP Mamak İlçe Eş Başkanı, HDP Eskişehir İl Eş Başkanı, Eski HDP Ankara İl Eş Başkanları, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Eski HDP Mamak İlçe Eş Başkanı, Eski HDP Çankaya İlçe Başkanı ve Eski HDP Keçiören İlçe Eş Başkanı bulunduğu öğrenildi.

PKK'NIN İLK SİLAHLI EYLEMİNİ KUTLAMIŞLARÖte yandan 12 şüpheli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, şüphelilerin PKK/KCK mensubu olmaktan hüküm giyerek cezaevinde bulunan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek amaçlı sözde 'tecrit protestosu' adı altında açlık grevi yapan kişiler için destek eylemlerini organize ettikleri, teröristbaşı Öcalan'a yönelik sözde 'tecrit' konulu etkinlik düzenleme ve katılımın artırılması amaçlı organizasyonları yaptıkları belirlendi. Yine gözaltına alınan PKK/KCK mensubu kişilerin dava süreçlerini takip ettikleri, PKK'nın Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı eylemin yıldönümünde 'kutlama' adı altında yapılan yasadışı etkinliğe katıldıkları tespit edildi.TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINI ANMIŞLAR

Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensupları için anma etkinlikleri organize ettikleri belirlenen şüphelilerin, terör örgütü içerisinde sosyal alanda faaliyet gösteren şahıslarla buluşma amaçlı il dışı seyahatler gerçekleştirdikleri, örgütsel iletişimde gizliliğe dikkat ettikleri ve internet tabanlı programlar üzerinden haberleştikleri, MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmalarınca düzenlenen etkinliklerine örgütsel dayanışma kapsamında katılım sağladıkları beliirlendi. Ankara'da 'Boğaziçine destek' adı altında düzenlenen yasadışı gösteri ve yürüyüşleri organize ettikleri ve katıldıkları belirlenen 12 kişinin, bu eylemler sırasında grupları provoke etmeye çalıştıkları, kolluk kuvvetlerine saldırdıkları, Azerbaycan'a ait toprakların Ermeni işgalinden kurtarılması karşıtı hazırlanan ve örgüte müşahit sitelerde yayımlanan bildirgeyi imzaladıkları ve PKK/KCK'ya müzahir haber sitelerinde organize edilen etkinlik ve eylemleri sahiplendikleri belirlendi. Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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