Son dakika haberleri: Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi
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Son dakika haberleri: Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi

04.11.2020 02:08 | Son Güncelleme: 04.11.2020 02:12
Son dakika haberleri: Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi

Son dakika haberleri: ANKARA'da, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetine ara verilen eğlence mekanlarının izinsiz şekilde çalıştırıldığı ihbarları üzerine polis çalışma başlattı.

ANKARA'da, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetine ara verilen eğlence mekanlarının izinsiz şekilde çalıştırıldığı ihbarları üzerine polis çalışma başlattı. Altındağ ilçesinde Rüzgarlı Caddesi'ne bağlanan pek çok sokaktaki eğlence mekanlarında polis ekipleri denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde Rüzgarlı Caddesi'ne bağlanan ara sokaklarda, eğlence mekanlarının faaliyetine ara verilmesine yönelik genelgenin delindiği ihbarları üzerine çalışma gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde bölgedeki pek çok işletmeye baskın yapan ekipler, otel lobisi, içkili restoran gibi yerlerin gece kulübü olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Baskında yakalanan kişilere, maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesilirken, iş yeri sahiplerine de ruhsata aykırılık ve kapalı alanda sigara içme yasağı ihlalinden ceza uygulandı.

Polis ekipleri, içkili mekanların bulunduğu bölgede uygulama noktaları oluşturdu ve vatandaşların belirtilen sokaklara girmesine müsaade etmedi. Bölge esnafı, polisin birkaç gündür yaptığı uygulama nedeniyle iş yapamadıklarını söyledi.ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ: İYİ ÇEKİN TEKRARI YOKRüzgarlı Caddesi üzerinde trafik polislerinin bulunduğu alana ters yönden giren 06 ABJ 133 plakalı otomobilin sürücüsü M.C.G'nin (30), yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı ve 106 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin işlemi sırasında kameraya dönen M.C.G, "İyi çekin tekrarı yok" dedi.

Arabası çekici ile otoparka kaldırılan ve para cezası yazılan M.C.G. polise, "Uyuşturucu satmıyoruz. Devlet bizi mi buldu yani 106 promil alkolden. Cezaevinden çıktık, ehliyetimiz yok, telefonumuz yok. Çorba içtik çıktık. Kadınla mı yakaladın, uyuşturucuyla mı yakaladın?" diye serzenişte bulundu.

 


Son dakika haberleri: Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi
Son dakika haberleri: Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi
Son dakika haberleri: Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi
Son dakika haberleri: Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi
Son dakika haberleri: Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi
Son dakika haberleri: Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi
Son dakika haberleri: Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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