"Dur" ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı aracın çarptığı polis yaralandı
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"Dur" ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı aracın çarptığı polis yaralandı

25.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:59

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarptı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Eskişehir yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobilin sürücüsü, ilçe girişindeki kavşakta durdurulmaya çalışıldı.

Ekiplerin uyarısına uymayarak kaçan sürücü, kendisini durdurmak için yola çıkan polis memuru S.E'ye aracıyla çarparak havaya savurdu.

Düştüğü yerden kalkan polis memuru, arkadaşları tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücünün kaçarken polis memuru S.E'ye çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı aracın çarptığı polis yaralandı
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı aracın çarptığı polis yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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