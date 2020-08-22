Son dakika haberleri... Ankara'da DHKP/C operasyonunda 6 tutuklama Son dakika haberi... ANKARA'da DHKP-C terör örgütünün Devrimci Memur Hareketi (DMH) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA'da DHKP-C terör örgütünün Devrimci Memur Hareketi (DMH) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP-C terör örgütünün DMH yapılanmasında faaliyet gösteren 8 şüpheliye yönelik 13 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve 'Direnişler Meclisi' adı altındaki örgütün faaliyet merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, pankart, tutuklu örgüt mensuplarına ait mektuplar ve notlar ele geçirildi.

EYLEM ÇAĞRILARI YAPMIŞLAREle geçirilen delillerin incelenmesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda; terör örgütüne ait internet sitelerinde ve basılı yayın organlarında eylem çağrılarının yapıldığı, şüphelilere ait fotoğraflarının 'direniş' adı altında paylaşıldığı, ölen örgüt üyelerinin anıldığı ve sahiplenildiği, örgütsel faaliyetler kapsamında etkinlikler gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerin, farklı illerdeki örgüt üyeleriyle ilişki/irtibatlı oldukları, İstanbul'da birçok kez DHKP-C terör örgütü üyelerinin yakalandığı İdil Kültür Merkezi'ni ziyaret ettikleri saptandı.ÖLÜM ORUÇLARINA DESTEKŞüphelilerin ayrıca ölüm orucu gerçekleştiren ve Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın şehit edilmesi dosyası sanığı M. Koçak için pankart asma eylemini gerçekleştirdikleri, pankartın doğrudan Direnişler Meclisi adına yapıldığı, ölüm oruçları esnasında bir günlük destek amaçlı açlık grevi eylemi yapıldığı, örgütün diğer açık alan yapılanmaları organizesindeki eylemlere katıldıkları, cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerle irtibatlı oldukları belirlendi.ÖRGÜTLER ARASI İLİŞKİŞüphelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve güvenlik güçlerini hedef gösteren, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı, eylemlerin süreklilik ve çeşitlilik arz ettiği, yakalama ve gözaltı işlemleri sırasında direndikleri, nezarethane ve gözaltı işlemleri süresince örgütsel tavır içerisinde açlık grevi yaptıkları, diğer örgütleri bu eylemlere katılmaya ve birlikte hareket etmeye çalıştıkları (özellikleri FETÖ'den işlem yapılan askeri öğrenci yakınları, örneğin İstanbul ilinde tutuklanan Melek Çetinkaya) ve örgütler arası ilişki geliştirdikleri de belirlendi. Şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesinde ortaya çıkarılan ses kayıtlarında A.K'nin sözde direniş eylemlerine ilişkin direktifler verdiği, Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayı sanıklarından Mustafa Koçak'ın avukatına ait olduğu değerlendirilen ses kayıtları, başka bir kişinin AK Parti ve Cumhur İttifakına karşı hücre çalışması başlatıldığını beyan ettiği ses kaydının incelenmesinde ortaya çıkan eylem amaçlarının terör örgütünün hedefleri doğrultusunda olduğu saptandı.

7 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA