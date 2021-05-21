Devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
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Devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Pursaklar ilçesindeki Çevre Yolu'nda seyir halindeki 45 ABC 614 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kaza sonucunda, motosiklette bulunanlardan Ali Şahin Iğdır olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Kılıç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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